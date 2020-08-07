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Aktüel

AB Konseyi Başkanı Michel, Beyrut'a gidecek

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:21:28 -
AB Konseyi Başkanı Michel, Beyrut'a gidecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, çok sayıda kişinin ölümüne yol açan ve büyük hasara neden olan patlamayla sarsılan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

Michel, sosyal medya hesabında, "Avrupa'nın Lübnan halkıyla dayanışmasını göstermek amacıyla yarın Beyrut'a gideceğim." mesajını paylaştı.

Patlama nedeniyle üzüntülü olduklarını belirten Michel, "Bundan etkilenenlerin yanında olacağız ve yardım sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Michel, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab ile de görüşeceğini bildirdi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

AB, daha önce Lübnan'a yardım için 33 milyon avronun yanı sıra arama kurtarma ekip ve ekipmanları gönderme kararı almış, AB yönetimi de üye ülkelerden Lübnan'a desteklerini artırmalarını istemişti.

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