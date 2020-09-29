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Aktüel AB Konseyi Başkanı Michel: Amacımız Türkiye ile yapıcı diyalog
Aktüel

AB Konseyi Başkanı Michel: Amacımız Türkiye ile yapıcı diyalog

Yeniakit Publisher
2020-09-29 22:26:42 -
AB Konseyi Başkanı Michel: Amacımız Türkiye ile yapıcı diyalog

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 1-2 Ekim'de yapılacak AB Zirvesi için üye ülke liderlerine gönderdiği mektupta, Türkiye ile yapıcı bir diyalog için alan oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Michel, Brüksel'de düzenlenecek AB Konseyi Toplantısı öncesinde AB ülkelerinin liderlerine gönderdiği davet mektubunu yayımladı.

İki günlük toplantının ana odak noktasının Avrupa'nın dünyadaki yeri ve kendi kaderini şekillendirme kapasitesi olacağını kaydeden Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile görüş alışverişi yapılacağını, ilk oturumda AB-Çin ilişkilerinin ele alınacağını ifade etti. Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve iklim değişikliği gibi küresel zorluklarla mücadelede Çin ile çalışmak istediklerini belirterek, aynı zamanda Çin ile daha dengeli ve çift taraflı bir ekonomik ilişki istediklerini aktardı.

İlk oturumun sonunda Belarus'taki durum, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve Dağlık Karabağ konusunu ele alacaklarını kaydeden Michel, akşam yemeğinin tamamen Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilere ayrılacağını kaydetti.

"Amacımız bölgenin tamamında istikrar ve güvenliği sağlamak için Türkiye ile yapıcı bir diyaloğa alan açmak." ifadesini kullanan Michel, AB üyelerinin egemenliğine saygı duyulmasını hedeflediklerini aktardı. Michel, bunun ancak Türkiye'nin yapıcı tavır göstermesi halinde mümkün olacağını savundu ve AB ile üyelerin çıkarlarını korumak için tüm seçeneklerin masada olduğu mesajını verdi.

Michel, Kovid-19 salgınının AB'nin zayıflıklarını ortaya çıkardığı, bunu tersine çevirmek için fırsat bulunduğu değerlendirmesini yaparak, ikinci gün sabah toplantısında AB tek pazarının potansiyelini ortaya çıkarmak, iddialı bir sanayi politikası geliştirmek ve dijital gelişmelerin sunduğu fırsatlardan faydalanmak üzere görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Michel, toplantının sonunda Birleşik Krallık ile sürdürülen Brexit anlaşması müzakereleri hakkında bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.


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