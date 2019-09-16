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AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn, Gürcistan'da

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:34
AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn, Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Başkent Tiflis'te Başbakan Giorgi Gakharia tarafından kabul edilen Hahn, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Gakharia, Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinde önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade ederek, Hahn ile görüşmesinde AB-Gürcistan ilişkilerini ele aldıklarını söyledi.

Abhazya ve Güney Osetya sorununa değinen Gakharia, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği bu iki bölgenin işgal hatlarında AB İzleme Misyonunun görev yaptığını hatırlattı.

AB İzleme Misyonunun sadece Gürcistan tarafında görev yapabildiğine dikkati çeken Gakharia, misyonun işgal altındaki Abhazya ve Güney Osetya'da faaliyet göstermesi hususunda Hahn'la konuştuğunu bildirdi.

Gakharia, "Tabii ki biz işgal konusunu da ele aldık. İşgal hattında yaptıkları görev için AB temsilciliğine teşekkür ettik. Burada mutabık kaldık ki, vatandaşların emniyeti ve güvenliğinin korunması için AB'nin tüm bölgede görev yapması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hahn da görüşmede AB ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğini daha da güçlendirme konularını ele aldıklarını aktararak, "Gürcistan, AB'nin çok yakın, ortak ve dost ülkesidir." dedi.

AB ile Gürcistan arasındaki mevcut ticaret anlaşmasından iki tarafın da daha çok faydalanması için gereken adımların atılması gerektiğini vurgulayan Hahn, AB-Gürcistan ekonomik iş birliğinin artırılması için önemli imkanların varlığına işaret etti.

Gürcistan'da devam eden demokratik reformları desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Hahn, AB'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği gelecekte de sürdüreceğini anlattı.

Hahn, "Gelecekte de uluslararası kabul edilen sınırlar dahilinde Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik hedeflenen destek hattını sürdüreceğiz." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:34
  1. Avrupa Birliği AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes HahnGürcistan'da

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