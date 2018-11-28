0553 313 94 23

AB Komisyonu'ndan Türkiye açıklaması! 'Ülkenizle gurur duyabilirsiniz'

Avrupa Birliği Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin havacılık alanında çok iyi bir noktaya geldiğini belirterek, " Ülkenizle (Türkiye) gurur duyabilirsiniz." dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 20:30
AB Komisyonu'ndan Türkiye açıklaması! 'Ülkenizle gurur duyabilirsiniz'

AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Bulc, 'Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle (Türkiye) gurur duyabilirsiniz.' dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, "Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle (Türkiye) gurur duyabilirsiniz. Özellikle rekor sürede inşa ettiğiniz bu inanılmaz yeni havalimanıyla birlikte İstanbul, havacılık alanında bölgesel bir merkez oldu." dedi.

Bulc, AB Komisyonu'nda Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin bölgesel ve jeo-stratejik pozisyonunun farkında olduğunu belirten Bulc, AB-Türkiye arasında verimli ve yapıcı bir biçimde işbirliği gerçekleştirmenin kendileri açısından önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'ye ziyaret düzenleyecek

Ulaştırmanın, ticari, ekonomik, sosyal ve siyasi işbirliğinde çok önemli olduğun vurgulayan Bulc, "Ulaştırmanın, Türkiye-Avrupa ilişkilerinde olumlu siyasi gündemin bir parçacı olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Bulc, Avrupa ve Türkiye arasında ulaştırma alanında yapıcı toplantılar yapıldığını ve Türkiye'ye önümüzdeki dönemde 2 ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

Türkiye ve AB arasında ulaştırma alanında geçen yıl yüksek siyasi diyaloğun başlatıldığını hatırlatan Bulc, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'la 5 Şubat tarihinde Brüksel'de toplantı yapacaklarını söyledi.

"İstanbul havacılık alanında bölgesel bir merkez oldu"

Bulc, AB-Türkiye arasında havacılık ilişkilerinin önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle gurur duyabilirsiniz. Özellikle rekor sürede inşa ettiğiniz bu inanılmaz yeni havalimanıyla birlikte İstanbul havacılık alanında bölgesel bir merkez oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve AB arasında kapsayıcı havacılık anlaşması yapmak istediklerini belirten Bulc, bu konudaki çalışmalarında anlaşma sağlanmasının yıllık 5 milyar avroluk gelir sağlayacağını, bilet fiyatlarını indireceğini ve 48 bin yeni istihdam ortaya çıkaracağını iddia etti.

Altyapı alanında özellikle demiryollarında işbirliğinin önemli olduğunu anımsatan Bulc, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı projesine 270 milyon avro katkı sağladıklarını hatırlattı.

Bulc, karayolları güvenliği konusunda da AB ile Türkiye arasında yakın siyasi işbirliği olduğunu anımsatarak, mevcut durumda Türkiye karayollarında ölümlü kazaların yüksekliğine dikkat çekti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 20:30
  1. İstanbul
  2. AB
  3. Violeta Bulc

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamilelikte mide yanması ne iyi gelir?
    1. Hamilelikte mide yanması ne iyi gelir?
    2. Hava soğuk bile olsa egzersiz yapın!
    3. Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
    4. BBVA'nın yeni CEO'su Onur Genç oldu
    5. Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliğine..
    6. Halsizliğe karşı bu besinleri tüketin!
    7. İngiliz mahkemesinden Ankara Anlaşması..
    8. Evde kaybolan küçük eşyaları bulmanın..
    9. İngiliz güvenlik şirketine bombalı..
    10. İran'dan korkutan açıklama! 'Küresel..
    11. Çocuğunuz hiperaktif mi?
    12. Kardemir Karabükspor'da Gençlerbirliği..
    13. Böbrek büyümesi neden oluyor?
    14. Chia tohumuna sofranızda yer verin!
    15. Mustafa Cengiz'den zehir zemberek..
    16. Voleybol: Erkekler CEV Kupası
    17. Çamaşır suyunu çok kullanıyorsanız...
    18. Macaristan'dan Avrupalı liberallere..
    19. Depresyon geçiren çikolataya sarılıyor
    20. Bitki çayları her derde deva
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları