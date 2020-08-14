  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AB Komisyonu Başkanı'ndan Belarus'ta insan hakkı ihlali yapanlara yaptırım çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 12:36:32 -
AB Komisyonu Başkanı'ndan Belarus'ta insan hakkı ihlali yapanlara yaptırım çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belarus'ta demokrasi ve insan haklarını ihlal edenlere yönelik ilave yaptırımın gerekli olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan von der Leyen, "Bugün bir araya gelecek AB dışişleri bakanlarının, Belarus halkının temel özgürlüklerine ve demokrasiye verdiğimiz önemi ortaya koyacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, "Belarus'ta demokrasi ve insan haklarını ihlal edenlere karşı ilave yaptırımlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin "özgür ve adil olmadığını" belirterek, sonrasındaki gösterilerde güvenlik görevlilerinin şiddet kullanmasından ve seçim sonuçlarıyla oynanmasından sorumlu olanlar hakkında tedbir alabileceklerini ve bu ülkeyle ilişkileri gözden geçireceklerini bildirmişti.

- AB dışişleri bakanları toplanacak

AB dışişleri bakanları bugün öğleden sonra Belarus'ta seçimlerinin yanı sıra, Doğu Akdeniz, Lübnan ve Venezuella'daki gelişmeleri ele almak için videkonferans yoluyla görüşecek.

Gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak bakanlar, ay sonunda da Berlin'de gayriresmi Dış İlişkiler Konseyi'nde (Gymnich) yüz yüze görüşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı

4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıklayan Muharrem İnce'nin konuşmasını tamamlamasının ardından CHP Lideri ..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödeyeceksiniz" dedik

AK Parti, 19. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da açıklamalarda bulundu.
ABD'de skandal Türkiye çağrısı
Dünya

ABD'de skandal Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerini 'provokasyon' olarak nitelendiren ABD'li senatörler Bob Menendez ile Chris Van Hollen, AB..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı