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Dünya AB Komisyonu Başkanı: Ukrayna'da hastaneye saldırı 'savaş suçu' sayılabilir
Dünya

AB Komisyonu Başkanı: Ukrayna'da hastaneye saldırı 'savaş suçu' sayılabilir

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine saldırısını "savaş suçu" sayılabileceğine inandığını söyledi. Olaya dair soruşturma açılması gerektiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 19:49:00 - 2022-03-10 19:52:25
AB Komisyonu Başkanı: Ukrayna'da hastaneye saldırı 'savaş suçu' sayılabilir

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının insanlık dışı, iğrenç ve acımasız olduğunu söyledi.

Bu saldırının "savaş suçu" sayılabileceğine inandığını ifade eden von der Leyen, bu saldırıya ilişkin soruşturmanın açılması gerektiğini vurguladı.

"Bu anlamsız şiddet son bulmalı"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının "korkunç" olduğunu belirterek, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin" çağrısı yapmıştı.

 

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