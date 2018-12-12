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AB ile ekonomide ‘take off’ dönemi

Türkiye ve AB’nin ekonomik işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’nın 28 Şubat’ta yapılacağını söyledi. Albayrak, “Sadece bakanlar değil, iş çevrelerinin de bir araya getirilmesiyle atılacak adımlarda önemli fikir teatileri gerçekleştirilecek” dedi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:50
AB ile ekonomide ‘take off’ dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB ile bugüne kadar iki defa gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’nın üçüncüsünü şubat ayında gerçekleştireceklerini belirtti. Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 5. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

İşbirliğine ihtiyaç var

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, Türkiye’nin en büyük ticari partneri AB ile işbirliğini, bundan sonraki süreçte daha da güçlendirerek ileri aşamaya taşımaya gayret ettiklerine işaret etti. Albayrak, Türkiye ve AB’nin ekonomik işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bu çerçevede pozitif ve yapıcı adımlarını kararlı şekilde atmaya devam edeceğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

Seçim öncesi kararlılık sergilenecek

Türkiye ile AB arasında ekonomi alanında bugüne kadar iki defa gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’nın birincisi 2016’da ülkemizde, ikincisi 2017’de Brüksel’de gerçekleştirilmişti. Bu toplantıların üçüncüsünü şubat ayında gerçekleştirme noktasında mutabık kaldık. Her ne kadar mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri olsa da öncesinde bu kararlılığı sergilemede mutabık kaldık. Sadece bakanlar değil, iş çevrelerinin de bir araya getirilmesiyle atılacak adımlarda önemli fikir teatileri gerçekleştirilecek.

Tam saha markaj, tam saha pres

Albayrak, AB ile gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’na ilişkin şunları söyledi:

Gümrük Birliği, geçtiğimiz yıla göre Türkiye-AB ilişkileri açısından çok daha ümit vadeden müzakere sürecini ortaya koyuyor. Bu noktadaki taleplerimizi karşılıklı kazan kazan çerçevesi içinde 28 Şubat’taki toplantıda çok daha güçlü dile getireceğiz. Türkiye, çeyrek asırdır AB ilişkilerine çok büyük katkı yaptı. Bunun altını daha güçlü çizmeye devam edeceğiz. Mayıs ayındaki parlamento seçimlerinin oluşturduğu ekonomik ve siyasi iklim, önümüzdeki sürecin handikapları olarak yer alıyor. Biz tam saha markaja, prese devam edeceğiz. Sonuna kadar Türkiye’yi, ekonomisini, toplumumuzun refah düzeyini daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:50
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. AB
  3. Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı
  4. Adalet Bakanlığı
  5. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı
  6. 5. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı
  7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  8. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  10. Avrupa Parlamentosu

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