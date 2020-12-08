AB ile BM yönetimi Doğu Akdeniz'i görüştü
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere birtakım konuları konuştu.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabında, Guterres ile yaptığı video konferans görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
AB Konseyi Başkanı Michel, Guterres ile 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde uluslararası iş birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Doğu Akdeniz'deki durum ve iklim değişikliği konularını ele aldıklarını bildirdi.
Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.