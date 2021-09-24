"AB, göç anlaşmasını bozduğu için utanmalı"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mevkidaşı İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Meritxell Batet'in davetlisi olarak gittiği İspanya'da Türkiye ile yapılan göç anlaşmasını eleştirdi ve Avrupa'dan "sorumluluk üstlenmesini" istedi.

27 yıl aradan sonra ilk kez İspanya'yaTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı düzeyinde resmi bir ziyaret gerçekleştiren Meclis Başkanı Şentop, El Pais'e verdiği demeçte Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan göç anlaşmasının yerine getirilmediğini belirtti.

Şentop, AB'nin göç anlaşmasını bozduğu için utanması gerektiğini İspanya'nın önde gelen yayın organlarından El Pais aracılığıyla Avrupa'nın yüzüne söyledi.

"Mültecileri barındırmak için Avrupa'nın taahhüt ettiğinden 15 veya 20 kat daha fazlasını harcadık" diyen Şentop , AB'nin tüm zenginliklerin kendilerine gelmesini ve diğer ülkelerin acı ve üzüntüyle kalmasını istediğini ancak bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin çoğunluğu Suriyeli olan yaklaşık dört milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını kaydeden Şentop, "Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinden bir ay sonra göçmen baskısında henüz bir artış gözlemlemedik.Fakat zaten son beş yılda yaklaşık 300.000 Afgan aldık" dedi.

Şentop sözlerini, "Bu durum uluslararası bir sorumluluk üstlenilmesini gerektirir" ifadeleriyle tamamladı.