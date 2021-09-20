AB Genç Bilim İnsanları Yarışmasında ilk 1.’lik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya TED Koleji ve BİLSEM öğrencisi Feridun Balaban’ın 32. Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması’nda fizik alanındaki “Fotovoltaik Hücre Yapımı” projesiyle hem birincilik hem de Wolfram özel ödülünü kazandığını belirterek, “Böylece 2005 yılından beri katıldığımız bu yarışmada ilk kez birincilik ödülünü almış olduk” dedi.
Varank, Bilişim Vadisi’nde yaptığı açıklamada, TÜBİTAK’ın ulusal koordinatörü olduğu yarışmada gurur verici bir başarı yakaladıklarını bildirdi. 34 ülkenin 114 projeyle yarıştığı etkinliğe Türkiye’den 6 projenin katıldığını aktaran Varank,“5 gencimizin projeleri tamı tamına 8 ödül kazandı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanında 4 proje de özel ödüle layık görüldü. Feridun, fizik alanındaki Fotovoltaik Hücre Yapımı projesiyle hem birincilik hem de özel ödül kazandı” dedi.