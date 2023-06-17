AB düğmeye bastı! Eski telefonlar için ikinci şans

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Avrupa Birliği (AB) pil değişimini basitleştirmek için şirketlere baskı yapmaya başlıyor. Tek sorun, ilgili yasanın yürürlüğe girmesi için birkaç yıla ihtiyaç duyması olduğu bildirildi.

Avrupa Parlamentosu'nun 587 üyesi bir süre önce, önceki bir yasada bazı değişiklikler yaparak, tüm cihazların kolayca değiştirilebilir pillerle gönderilmesi yönünde oy kullandı.

Bunu esasında ilk adım olarak görmek gerekiyor. Zira buradaki “kolay” terimi oldukça muğlak. Hayatında hiç telefon bataryası değiştirmemiş birisi için işlem son derece zor olsa da bunu birçok kez yapan birisi için çocuk oyuncağı olabilir.

AB, bu muğlak tanımdan kaçınmak için pillerin değiştirilmesi için alet gerektirmemesi gerektiğini belirtti ve çıkarılabilir arka kısımların geri dönebileceğini öne sürdü. Ancak, bu yasanın 2027'den önce yürürlüğe girmeyeceğini ve yalnızca AB'ye bağlı bölgeleri etkileyeceğini belirtmek gerekiyor.