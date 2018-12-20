İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "2019 yılında AB ile yeni bir rota oluşturmamızın, zorlukları kolay kılmada işimize yarayacağını düşünüyoruz. Bir anlamda AB çıpası, ekonomik olarak bizi ferahlatacaktır." dedi.

Avdagiç, İTO Meclisi’nde gerçekleştirilen 2019 Yılı İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul Ticaret Odası yönetimi olarak, 2018 yılında dinamik ve proaktif bir yaklaşımla hizmet ürettiklerini belirterek, 2019 yılında da aynı şekilde hareket edeceklerini söyledi.

Bu yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren Avdagiç, geçen yıl 948 toplantı yapan İTO meslek komitelerinin, bu yıl bin 193 komite toplantısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Avdagiç, "2018 yılında üyelerimize verdiğimiz dış ticaret belgesinin sayısı son bir ay hariç 2 milyon 98 bin 602 adettir. Ayrıca, 19 bin 583 iş makinesi tescili yaptık, 4 bin 518 kapasite raporu verdik. Üyelerimizin sicil ve tescil işlemlerine ilişkin tam 1 milyon 763 bin 4 belge düzenledik. İTO Çağrı Merkezine tam 884 bin 94 çağrı geldi. Odamızın portalı hizmet sayısı ise tam 57 milyon 228 bin 315 oldu. Bu rakamlar son derece önemli. Çünkü üyelerimizle sıkı ve dinamik bir ilişki içinde olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

İTO'yu hem sektörel araştırmaların yayınlanmasında hem de prestij eserlerin yayınlanmasında tekrar öncü hale getirmek istediklerini vurgulayan Avdagiç, 2019'un da yayıncılıkta çok verimli sonuçlar alacakları bir yıl olacağını kaydetti.

- 2019'da hedef pazarlar Çin ve Afrika

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, 2019 yılında yeni pazarların geliştirilmesi kapsamında, mevcut çalışmalarının ve fuar etkinliklerinin yanı sıra Türk iş adamlarının Çin ve Afrika'da pazarlarında yer edinmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Çin'in en fazla ihracat ve dış ticaret potansiyeline sahip ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Avdagiç, "Dış ticaretimizde de Türkiye aleyhine büyük bir açık var. Dolayısıyla biz Türkiye’nin Çin Pazarı’nda tanıtım ve bilinirliğini sağlayabilirsek, önemli bir adım atmış olacağız. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız ile iş birliği içinde etkin bir yol haritası oluşturuyoruz. Diğer taraftan önemli bir hedef pazarımız da Afrika kıtasıdır. 2019 yılında başta Etiyopya ve Kenya pazarları olmak üzere Afrika'da ciddi bir atılımın içinde olmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Avdagiç, Türkiye'nin dış ticarette bir numaralı ortağı olan Avrupa Birliği ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, AB ile ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesinin, iş dünyasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Hükümetin politikalarına uygun bir şekilde AB üyelik sürecinin tekrar hız kazanması gerektiğini ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"2019 yılında AB ile yeni bir rota oluşturmamızın, zorlukları kolay kılmada işimize yarayacağını düşünüyoruz. Bir anlamda AB çıpası, ekonomik olarak bizi de ferahlatacaktır. AB ile ilişkiler denilince, Gümrük Birliği Anlaşmasına değinmeden geçmek istemem. Biz iş dünyası olarak bizim aleyhimize işleyen bu anlaşmanın güncellenmesini istiyoruz ve ısrarlıyız. Bu konuyu hem hükümetimize, hem de görüştüğümüz AB ülkeleri yetkililerine açıkça deklare ediyoruz. Geçiş dönemi düzenlemesinin, uzun süren üyelik süreci sebebiyle kalıcı hale gelmiş olması bizi rahatsız ediyor. İnanıyorum ki, hükümetimiz bu konuda 2019 yılında gerekli adımları atmış olacaktır."

Avdagiç, bu yılki gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 141 oranında arttığını belirterek, söz konusu artışın aidat ve hizmet bedellerimize herhangi bir zam yapılmadan ulaşıldığına dikkati çekti.

Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında yılın belli bir döneminde indirim yaptıklarını anımsatan Avdagiç, "Gelirlerimizden giderlerimizi çıkardığımızda ise 2018 yılında yaklaşık 136 milyon liraya ulaşan bir fazla verdiğimizi görüyoruz. Bu fazlalık, üyelerimizin bize emanet ettiği parayı ne kadar büyük bir titizlikle ve onların lehine kullandığımızın en önemli göstergesidir." dedi.

Toplantı, bütçenin oylamaya sunulmasıyla devam edecek.