AB, Çin hatasının farkına vardı! Çip için 46 milyar dolar ayırdı

Avrupa Birliği çip krizine çözüm üretmek istiyor. AB Komisyonu, 46 milyar dolarlık yatırımla 27 ülkede üretim başlatacak.

Avrupa Birliği, son yılların en büyük teknolojik krizlerinden biri olan yarı iletken çip tedariği sorununa el atıyor. Avrupa Komisyonu’nda imzalanan son anlaşmaya göre 27 ülkeye, çip üretimini finanse etmek için 46,6 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

AB, çip krizi için 46,6 milyar dolar finansman ayırdı

Reuters’ta yer alan son habere göre Avrupa Birliği, ABD ve Çin’e olan yarı iletken çip bağımlılığını azaltmak istiyor. 27 Avrupa ülkesine yapılacak 46,6 milyar dolarlık yatırım, geçtiğimiz gün Avrupa Komisyonu onayından geçti.

1 Aralık’ta yapılacak oylama ile yasanın kabul edilmesi bekleniyor. 27 ülkenin bakanları, küresel çip kıtlığı ve tedarik zinciri sorununu çözmek istiyor. 46 milyar dolarlık yatırımın otomobil üreticilerini, sağlık ve telekom sektörlerini etkilemesi bekleniyor.

2000 yılında çip üretimi konusunda yüzde 24’lük bir paya sahip olan Avrupa kıtası, günümüzde ise sadece yüzde 8’lik üretim yapıyor. AB, bu finansman kapsamında Avrupa kıtasının 2030’a kadar küresel çip kapasitesinin yüzde 20’sini oluşturmayı hedefliyor.

AB, finansman sağlanacak şirketlerden belirli oranda bilgi talep edeceğini de ifade etti. Üretim sürecinin güvenlik odaklı olması gerektiğini belirten Avrupa Komisyonu, şirket yetkilerinin “sınırsız” olmasına izin vermeyecek.

Tüm dünyada devam eden çip krizi, telefon, tablet, araba ve diğer birçok elektroniğin üretimini oldukça olumsuz etkiledi. Yaşanan sıkıntılarla bir daha karşılaşmak istemeyen ülkeler ve şirketlerin rekor yatırımlar yaptığını gördük.