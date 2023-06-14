AB beklenmedik gelişmeyi paylaştı: Schengen vizesinde anlaşma! Türkiye'nin durumu

Avrupa Birliği, Schengen vizesi uygulamasında yeni bir döneme geçiş yapıyor. Yeni yasayla birlikte pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale getirilecek.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, Schengen vizesinin dijitalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yeni yasa tasarısı, Schengen vizelerinin dijital hale getirilmesini ve internet üzerinden 2 boyutlu barkodlar şeklinde verilmesini öngörüyor. Vizeler, mobil cihazlara indirilebilecek şekilde sunulacak ve başvurular da bir internet platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Tüm İşlemler Dijitalden Yapılabilecek

Yeni sisteme göre, vize başvurusu yapanlar çeşitli dillerde vize taleplerini internet üzerinden iletebilecekler. Başvurular, tek bir internet platformu üzerinden işlenecek ve gerekli evraklar bu platforma yüklenebilecek. Ayrıca vize ücreti de elektronik olarak ödenebilecek.

Başvuru sahipleri, birden fazla Schengen ülkesini ziyaret etmek istediklerinde başvurularını hangi ülkenin aldığı konusunda bilgilendirilecek. Bu yeni sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veritabanlarıyla uyumlu olarak çalışacak. Ancak, Schengen vizelerine ilk kez başvuranlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar hala fiziksel olarak konsolosluklara gitmek zorunda kalacaklar.

Schengen vizesinin dijitalleştirilmesiyle birlikte maliyetlerin azalması, vize başvurularının hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor. AB ayrıca, bu yeni sistemle Schengen bölgesinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

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Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Yasa tasarısı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmi olarak onaylandıktan sonra AB'nin resmi gazetesinde yayımlanacak ve yayımlanmasından 20 gün sonra da yürürlüğe girecek.

Türkiye'nin Schengen süreci ise uzun bir süredir tartışılan bir konu olmakta. Avrupa Komisyonu yetkilileri, Schengen vizeleriyle ilgili yaşanan gecikmelerin Türkiye'ye özgü olmadığını kişiye özel olarak değerlendirilme yapıldığını belirtti.