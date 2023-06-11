Türkiye'ye TR40 veriyordu! Fransız Safran'nın sürpriz kararı: Savunma devine talip

Fransız savunma sanayii şirketi Safran, ABD’li savunma devi Raytheon ile uçuş kontrol birimini satın almak için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili Fransız ve ABD’li havacılık ve savunma grupları arasındaki görüşmeler, sektörün tedarik zinciri sorunlarıyla boğuştuğu bir dönemde gerçekleştiriliyor. Fransız havacılık ve savunma grubu Safran, ABD merkezli Raytheon Technologies’in uçuş kontrol birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Söz konusu alım, 2018’deki bot üreticisi Zodiac’tan bu yana ilk önemli satın alma olacak. Raytheon; savunma ve füze işleri, motor üreticisi Pratt & Whitney ve Collins Aerospace’i de içeren operasyonlarıyla Amerika’nın en büyük beş savunma sanayii şirketinden birisi konumunda bulunuyor.

Financial Times’a göre; Safran Pazartesi günü, çoğu ticari uçak modelinin yanı sıra birkaç askeri uçağın uçuş kontrolleri için mekanik aktüatörler üreten bölüm için görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

Safran ile yapılan görüşmeleri ilk olarak haberleştiren Bloomberg, anlaşmaya yaklaşık 1 milyar dolar değer biçebileceğini söyledi. Anlaşma, Safran’ın yaklaşık 9 milyar Avro değerindeki Zodiac alımından bu yana gerçekleştirdiği ilk büyük anlaşma olacak.

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Raytheon ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

avunmasanayist aktardı: 2018 yılından bu yana Covid-19 salgınıyla sarsılan havacılık ve uzay endüstrisi, havacılık ve uzay müşterilerinden gelen talep yeniden artarken tedarik zinciri ve hammadde sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor.

Füze sistemleri için motorlar üretmesiyle bilinen Safran, Türkiye’ye de TR40 adlı turbojet motoru tedarik ediyordu. Ancak ATMACA ve SOM Füzeleri’nde kullanılan TR40 adlı turbojet motor tedarikinde zorluk çeken Türkiye, Kale Arge tarafından üretilen milli turbojet motorları kısa süre önce kullanıma aldı.

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