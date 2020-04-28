  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

AB bankaların likiditesini artıracak düzenleme üzerinde çalışıyor

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis: - "Bankaların vatandaşlara ve şirketlere likidite musluklarını açık tutmalarını sağlayacak yasal değişiklikler öneriyoruz"

2020-04-28 17:02:37 -
AB bankaların likiditesini artıracak düzenleme üzerinde çalışıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bankaların vatandaşlara ve şirketlere daha fazla kredi sağlamasını amaçlayan düzenleme teklifinde bulundu.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de salgın nedeniyle bankacılık sektörüne yönelik hazırlanan düzenleme paketi hakkında basın toplantısı düzenledi.

Bankaların reel ekonomiyi daha fazla desteklemesi için çeşitli önlemler aldıklarını vurgulayan Dombrovskis, "Bankaların vatandaşlara ve şirketlere likidite musluklarını açık tutmalarını sağlayacak yasal değişiklikler öneriyoruz." diye konuştu.

Dombrovskis, bankaların sermaye yönetmeliklerinde değişikliğe gitmeyi öngördüklerini belirterek, Basel Komitesince uzlaşılan bankaların kaldıraç oranları gereksinimlerini 1 Ocak 2023'e ertelemeyi planladıklarını söyledi.

Paketle, Kovid-19 nedeniyle bankaların kaldıraç oranları hesaplamasında, kredi risklerinin değerlendirilmesinde, sorunlu kredilerin sınıflandırılmasında ve kredilerin geri ödenmesindeki gecikmelerin muhasebesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Böylece, bankaların likiditelerinin artırılarak piyasaya daha fazla kredi vermeleri amaçlanıyor.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı