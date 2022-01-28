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Dünya AB, Avrupa'nın en iyi destinasyonunu seçiyor! İstanbul aday gösterildi
Dünya

AB, Avrupa'nın en iyi destinasyonunu seçiyor! İstanbul aday gösterildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu bünyesindeki sürdürülebilir turizm ağı (EDEN), İstanbul'u, Avrupa'nın en iyi destinasyonlarına aday gösterdi. "European Best Destinations"ın resmi internet sitesinden yapılacak oylama sonuçları, 10 Şubat'ta açıklanacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 18:17:34 - 2022-01-28 18:17:34
AB, Avrupa'nın en iyi destinasyonunu seçiyor! İstanbul aday gösterildi

İstanbul, EDEN tarafından Avrupa'nın en iyi destinasyonlarına aday gösterildi.

Türkiye'den aday gösterilen İstanbul, İngiltere'nin Londra, İtalya'nın Roma ve Amalfi Kıyıları, Yunanistan'ın Atina ve Girit, Avusturya'nın Viyana ve Graz, Almanya'nın Bavyera, Hollanda'nın Nijmegen, Çekya'nın Prag, Fransa'nın Amiens, İspanya'nın Marbella, Belçika'nın Leuven, İsviçre'nin Lucerna, Finlandiya'nın Lathi, İrlanda'nın Clonakilty, Slovenya'nın Ljubljana ve Romanya'nın Oradea kentleri ile yarışacak.

Geçen yıl Kapadokya yarışmıştı!

10 Şubat'a kadar "European Best Destinations"ın resmi internet sitesinden gerçekleşecek. Oylama sonuçları aynı akşam ilan edilecek.

EDEN'in, 2009 yılından bu yana Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarını seçtiği yarışmaya, 2021'de Türkiye'den Kapadokya aday gösterilmiş, kazanan Portekiz'in Braga kenti olmuştu.

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