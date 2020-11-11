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Teknoloji AB Amazon'u hedef aldı: Perakende sektörüne zarar veriyor
Teknoloji

AB Amazon'u hedef aldı: Perakende sektörüne zarar veriyor

Avrupa Birliği Komisyonu rekabetten sorumlu komisyon üyesi Margrethe Vestager, e-ticaret devi Amazon'un, sahip olduğu piyasa hakimiyetini kullanarak perakende sektöründeki rekabete zarar verdiğini ve bu konunun araştırılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 21:14:00 -
AB Amazon'u hedef aldı: Perakende sektörüne zarar veriyor

Avrupa Birliği Komisyonu rekabetten sorumlu komisyon üyesi Margrethe Vestager, dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Amazon'un, sahip olduğu piyasa hakimiyetini kullanarak perakendecilik sektörüne zarar verdiğini ve bu konunun araştırılacağını söyledi.

Amazon'dan açıklama geldi

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Amazon, söz konusu iddiaları tümüyle reddetti. Şirket, bu suçlamanın asılsız olduğunu öne sürerek Amazon'un küresel perakendecilik sektörünün yüzde 1'den az olduğunu ve hizmet verdikleri her ülkede kendilerinden daha büyük perakendecilerin olduğunu ifade etti.

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