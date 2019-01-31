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AB, ABD'yi bertaraf edecek planı duyuracak

Gymnich Toplantısı kapsamında bulunduğu Bükreş'te basına açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan özel amaçlı ticari mekanizmayı birkaç saat içerisinde resmi olarak duyuracaklarını bildirdi.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:36
AB, ABD'yi bertaraf edecek planı duyuracak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan özel amaçlı ticari mekanizmayı birkaç saat içerisinde resmi olarak duyuracaklarını bildirdi.

13 olumlu rapor bulunuyor

Mogherini, AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Gymnich Toplantısı kapsamında bulunduğu Bükreş'te basına açıklamalarda bulundu.

İran ile Nükleer Anlaşma'nın çalıştığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) buna ilişkin 13 olumlu raporu bulunduğunu anımsatan Mogherini, "İran ile özel amaçlı ticari mekanizmaya ilişkin açıklama birkaç saat içerisinde Fransız, İngiliz ve Alman yetkililer tarafından yapılacak. Söz konusu mekanizma, nükleer anlaşmada öngörüldüğü gibi (İran ile) meşru ticaretin sürmesini sağlayacak." dedi.

"AB'nin Nükleer Anlaşma'ya desteği sürüyor"

Mogherini, AB'nin İran Nükleer Anlaşması'na desteğinin sürdüğünü yineledi.

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran yaptırımlarının, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirmiş, AB ülkelerine hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:36
  1. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
  2. Avrupa Birliği (AB)
  3. İran'a yönelik ABD yaptırımları
  4. Gymnich Toplantısı
  5. Nükleer Anlaşma
  6. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK)
  7. İran Nükleer Anlaşması
  8. ABD yönetimi
  9. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  10. Hazine Bakanı Steven Mnuchin
  11. İran yaptırımları

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