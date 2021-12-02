  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB, 5 bankanın uluslararası döviz piyasalarında kartel oluşturduğunu belirledi
Ekonomi

AB, 5 bankanın uluslararası döviz piyasalarında kartel oluşturduğunu belirledi

Barclays, RBS, HSBC ve Credit Suisse'e 344,4 milyon avro para cezası verildi, karteli ifşa eden UBS cezadan muaf tutuldu

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:15:00 -
AB, 5 bankanın uluslararası döviz piyasalarında kartel oluşturduğunu belirledi

Avrupa Birliği (AB), UBS, Barclays, RBS, HSBC ve Credit Suisse bankalarının uluslararası döviz piyasasında spot işlemlerde kartel oluşturduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, döviz piyasasında spot işlemlere yönelik kartel soruşturmalarının tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, UBS, Barclays, RBS, HSBC ve Credit Suisse bankalarının 2007-2013 yılları arasında avro, İngiliz sterlini, Japon yeni, İsviçre frangı, ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya doları ile Danimarka, İsveç ve Norveç kronları işlemlerinde kartel oluşturduklarının belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu 5 bankanın döviz kuru işlemlerini gerçekleştiren bazı çalışanlarının, hassas bilgileri ve ticari planları paylaştıklarına işaret edilen açıklamada, bu kişilerin sanal sohbet odalarında işlem stratejilerini koordine ettiklerinin ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 5 bankanın gizli anlaşma yapmasının finans sektörüne zarar verdiği anımsatılarak, bankalarının söz konusu davranışlarının AB kurallarına aykırı bulunduğu ifade edildi.

HSBC'ye 174 milyon 281 bin avro, Credit Suisse'e 83 milyon 294 bin avro, Barclays'e 54 milyon 348 bin avro ve RBS'ye 32 milyon 472 bin avro olmak üzere dört bankaya toplam 344 milyon 395 bin avro para cezası verildiği bildirilen açıklamada, UBS'nin karteli ifşa ettiği gerekçesiyle ceza almadığı belirtildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Bankamatik Sibel’ istifa etti
Gündem

‘Bankamatik Sibel’ istifa etti

İşe gitmediği halde Yenimahalle Belediyesi’nden maaş aldığını deşifre etmemizin ardından CHP Batıkent Temsilciliği Başkanlığından apar topar..
Ekrem verdiği sözleri unuttu! İşte vatandaşa attığı o palavralar…
Gündem

Ekrem verdiği sözleri unuttu! İşte vatandaşa attığı o palavralar…

CHP’li İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu’nun göreve gelirken vaat ettiği ve vatandaşı mağdur edip tutmadığı sözle..
Medya

"Damadını kurtardığın gibi kurtar beni Bülent Abi"

Ahmet Hakan’la Bülent Arınç arasındaki kavga hız kazandı. Arınç’ın "Bak aslanım" şeklinde başlayan ve "Seninle yaşamak zorunda olduğu için a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay