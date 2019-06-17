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Aatif Chahechouhe Antalyaspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Aatif Chahechouhe’yi kadrosuna kattı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:56
Aatif Chahechouhe Antalyaspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Aatif Chahechouhe’yi kadrosuna kattı.


Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı futbolcu, Antalyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.Antalya’da tatilini yapan Faslı futbolcu Memorial Antalya Hastanesi’nden sağlık kontrollerinden geçti. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de Aatif Chahechouhe ile olan fotoğrafı sosyal medya hesabından, “Camiamıza hayırlı olsun” etiketiyle paylaştı.


Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Aatif Chahechouhe başarılı bir futbolcuydu. Birçok Süper Lig takımlarından teklif aldı. Ama kendisi Antalyaspor’u tercih etti. Fedakarlıklar yaptı. Ailesi de Antalya’da yaşamak istedi.Antalyaspor’un bütçesi içinde yer alan bir transfer oldu. 2+1 yıllığına anlaştık. Kısa süre içinde imza töreni yapacağız. Kentimize ve camiamıza hayırlı olsun” dedi.



187 maçta 61 gol


Süper Lig’de bir kez gol krallığı yaşayan başarılı futbolcu, Türkiye kariyerinde Sivasspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formalarını giydi. Süper Lig’de bugüne kadar 187 maça çıkan Aatif, 61 gol ve 27 asistlik performans gösterdi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:56
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