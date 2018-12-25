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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25 Aralık 2018 Salı 13:43
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Uzkurt, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisindeki 18 fotoğraf arasından, Mustafa Hassona'nın "Filistin Direnişin Sembolü Genç" başlıklı fotoğrafına oy veren Uzkurt, "Fotoğraf sadece Filistin direnişini değil, dünya mazlum haklarının direnişini sembolize ediyor." dedi.

Yaşam kategorisinde tercihini İlhami Çetin'in çektiği "Ali Dede ve Kedisi" adlı fotoğraftan yana kullanan Uzkurt, "Bu kare insanımızın içinde bulunduğu çaresizliğe rağmen kediye merhamet göstermesi açısından etkileyici." ifadesini kullandı.

Uzkurt, "Spor" kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran Kırana" adlı fotoğrafını seçti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:43
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt

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