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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, haber kategorisinde "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde "Yeşil yol" ile spor kategorisinde "Atlı akrobat" adlı fotoğraflara oy verdi

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:25
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakanlıkta AA ekibini kabul eden Turhan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğrafına oy veren Turhan, "yaşam" kategorisinde ise Semih Yüksel'in "Yeşil yol" adlı fotoğrafını seçti.

Turhan, "spor" kategorisinde de tercihini Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" isimli fotoğrafından yana kullandı.

- "Yeşil yol'un görüntüsünü çok beğendim"

Turhan, haber kategorisinde, insanların rahat uyuyabilmesi için 7 düvele karşı sınırda nöbet bekleyen askerin iftar yemeğini seçtiğini belirtti.

Yaşam kategorisinde ormanın içinde doğaya ve çevreye zarar vermeden yapılan kara yolunu tercih ettiğini aktaran Turhan, insanları tabiat güzelliklerine götüren yolun, ormanda yaşayan canlılara da zarar vermediğine dikkati çekti. Turhan, söz konusu yolun görüntüsünü çok beğendiğini söyledi.

Spor kategorisinde ise ata sporu ciritte bir enstantaneyi seçtiğini dile getiren Turhan, fotoğrafın, cirit sporcusunun tek eliyle eyerinden tuttuğu at ile dostluğunu, at ile zor hareketlerin uyum içinde sergilenişini gösterdiğini anlattı.

Turhan, 10 yaşına kadar Galatasaray taraftarı olduğunu, daha sonra birinci lige çıkan Trabzonspor'u tutmaya başladığını söyledi.

Gençliğinde futbol oynadığını, iş hayatına girmesiyle sporu bıraktığını aktaran Turhan, gençliğinde Uzak Doğu sporlarıyla da ilgilendiğini ve kahverengi kuşağa kadar ilerlediğini bildirdi.

Turhan, şu anda Milli Takımı tuttuğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 11:25
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Cahit Turhan
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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