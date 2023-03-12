AA’nın Balkan dillerindeki yayını 11’inci yaşını kutladı

BHSC servisi, yayın hayatı boyunca Balkan ülkelerinin önemli ve güvenilir haber kaynaklarından biri haline geldi. Başkent Saraybosna’da dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic ile dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla açılan AA Temsilciliği ve BHSC yayını, Türkiye’nin küresel anlamda artan etkinliğine paralel hayata geçirilen çok dilli yayıncılığın başarılı örneklerinden biri oldu. AA’nın BHSC yayın servisi, 11 yıllık sürede birçok bölgesel ve uluslararası gelişmeyi yakından izledi. AA’nın BHSC yayını, insan hikayelerini işleyen özel haberleriyle de bölge ülkelerinden ilginç ve başarılı yaşam öykülerini okurlarla buluşturdu.