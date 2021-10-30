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Ekonomi ‘Aaaa yeter be, bıktım senden’ Merkez Bankası esarete son vermek için düğmeye bastı
Ekonomi

‘Aaaa yeter be, bıktım senden’ Merkez Bankası esarete son vermek için düğmeye bastı

Gazeteci Necmettin Batırel, "Aaaa yeter be bıktım senden!" yeter başlıklı yazısında Merkez Bankası'nın son faiz indirimi hamlesini neden yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 15:43:00 -
‘Aaaa yeter be, bıktım senden’ Merkez Bankası esarete son vermek için düğmeye bastı

Gazeteci Necmettin Batırel, bugünkü yazısında Merkez Bankası'nın son hamlesini kaleme aldı. Politika faizinin 200 baz puan indirilmesinin ne için yapıldığını açıklayan Batırel, Türkiye'nin bu hamleyle de yeni bir kulvara girdiğini söyledi.

Türk ekonomisinin en büyük sorunu dolar

Türk ekonomisinin en büyük sorununun dolar olduğunu belirten Batırel, döviz kurunun yükselmesinin de düşmesinin de ülkemizde büyük sorunlara yol açtığını söyledi. ABD'nin yıllardır Türkiye'yi dolarla terbiye etmeye çalıştığını ifade eden Batırel,"Türkiye doların pençesinden kurtulmadan tam ekonomik bağımsızlığını ka-za-na-ma-ya-cak!." dedi.

Merkez neden böyle bir hamle yaptı

Batırel, "Merkez Bankası neden böyle politika değişikliğine gitti?" sorusuna cevap veren Batırel "Merkez Bankası "Aaaa yeter be, bıktım senden" dedi. Bu esarete son vermek için düğmeye bastı. Hedefi açıkladı: Döviz gelirimiz döviz giderimizi aşacak. Kur boyunduruğundan kurtulacağız, Türk lirası gerçek değerine kavuşacak. Dolarizasyon sona erecek, vatandaş yıllardan beri bankada tuttuğu ve bugün 143 milyar dolara ulaşan servetini bozacak. Tepeden tırnağa herkes hükûmet de halk da iş dünyası da rahat nefes alacak. Düşmanların en büyük silahı elinden alınacak." ifadelerini kullandı.

İlk adım atıldı

Batırel bu konuda ilk adımın atıldığını ve ihracatçılara 30 milyar dolar tutarında reeskont kredisi dağıtılacağını açıklandığını söyledi. Batırel buradaki amacın da ihracatçıya düşük faizle kredi kullandırıp yurt dışına bol ürün sattırmak olduğunu söyledi.

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