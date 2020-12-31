  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor AA sordu! Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica kararını verdi
Spor

AA sordu! Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica kararını verdi

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, Anadolu Ajanası'nın düzenlediği yılın fotoğrafları oylamasına katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:06:00 -
AA sordu! Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica kararını verdi

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğrafları inceleyen Rumen teknik adam; haber, spor ve yaşam kategorilerinde oy kullandı.

Sumudica, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin çektiği "6 güzel adam" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Spor kategorisinde ise Sumudica, Elif Öztürk tarafından çekilen "Statlarda koronavirüs önlemleri" isimli fotoğrafı seçti.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden etkileyici olduğunu dile getiren Sumudica, yeni yılda daha eğlenceli ve mutluluk verici fotoğrafların çekilmesini temenni etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran’dan açıklama! ‘Siyonistlere büyük felaket getireceğiz’
Dünya

İran’dan açıklama! ‘Siyonistlere büyük felaket getireceğiz’

İran, tüm Arap ülkelerine seslenerek, ‘Siyonistlere büyük felaket getireceğiz’ dedi.
2012'deki gibi olacak! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Gündem

2012'deki gibi olacak! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde kar yağışı uyarılarına devam ediyor. Bazı bölgelerde yağış ve kar alarmı verilirken, kıyı kesiml..
Dünya

"Türkiye'ye minnettarız!" O ülkenin dışişleri bakanı nedenini açıkladı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Özelikle bel..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay