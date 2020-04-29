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Aktüel

AA muhabiri Muhterem Erkul vefat etti

2020-04-29 16:39:31 -
AA muhabiri Muhterem Erkul vefat etti

TEKİRDAĞ (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünde muhabir olarak görev yapan Muhterem Erkul, yaşamını yitirdi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bıyıkali Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen Erkul'un (46) cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Erkul'un yakınları, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran ve mesai arkadaşları katıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Sabri Karakaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Erkul için taziye mesajı yayımladı.

Daha önce AA Gürcistan ve Tekirdağ temsilcilikleri de yapan Erkul, bir süredir tedavi görüyordu.



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