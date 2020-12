AA muhabiri Md. Kamruzzaman, 2019 Göç Medya Ödülü'nü kazandı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Md. Kamruzzaman, Suudi Arabistan'da çalışan Bangladeşli kadınların yaşadığı baskı ve travmayı ele aldığı haberiyle 2019 Göç Medya Ödülü'ne (2019 Migration Media Award) layık görüldü.

Md. Kamruzzaman ödüle, 17 Kasım 2019'da AA'da yayınlanan "Dream turns into terror for Bangladeshi women in Arabia" (Arap Yarımadası'nda Bangladeşli Kadınların Hayalleri Kabusa Dönüşüyor" başlıklı haberiyle layık görüldü.

Bangladeşli AA muhabiri Md. Kamruzzaman, Avrupa Birliği'nin (AA) fon sağladığı Prottasha projesi çerçevesinde aldığı 2019 Göç Medya Ödülü için "Bu ödül, gelecek günlerde dünyanın en büyük medya platformlarından biri olan Anadolu Ajansında daha çok çalışmam konusunda beni teşvik edecek. Anadolu Ajansına, tüm hayati meselelerde haber için büyük bir platform sunması ve bu göç hikayesini haberleştirmemde bana yürekten kılavuzluk etmesinden ötürü minnettarım." ifadesini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütü ortaklığıyla uygulanan Prottasha projesinin Başkanı Şerifül İslam Hasan, başkent Dakka'daki ödül töreninde, "ilk kez denizaşırı bir medya kuruluşunun temsilcisi olarak çalışan Bangladeşli bir gazetecinin bu ödülü kazandığını" söyledi.

Bangladeş Göçmenler ve Denizaşırı İstihdam Bakanı İmran Ahmed de ödülün, göçle ilgili sorunların haberleştirilmesi için ilham kaynağı olduğunu dile getirerek, gazetecilere modern dünyanın "çok kritik" yönü olan göç meselesiyle ilgili haber yaparken "çok sorumlu" davranmaları çağrısında bulundu.

Ödüller için altı kategoride 13 gazeteci ve bir medya kuruluşunun seçildiği belirtildi.