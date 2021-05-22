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Gündem AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'den 'muhabir' Musab Turan'la ilgili açıklama
Gündem

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'den 'muhabir' Musab Turan'la ilgili açıklama

Basın toplantısında provokatif söylemleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan muhabir Musab Turan'la ilgili açıklamada bulunan Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve Ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 03:00:00 -
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'den 'muhabir' Musab Turan'la ilgili açıklama

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, iş akdi feshedilen 'muhabir' Musab Turan'la ilgili açıklamada bulundu. Karagöz, "Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve Ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir. Bu eylemin motivasyonu çok yönlü olarak incelenecektir." ifadelerini kullandı.

"Eylemin motivasyonu çok yönlü olarak incelenecektir"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir. Bu eylemin motivasyonu çok yönlü olarak incelenecektir. Konu planlı, hesaplı, sonuçları önceden öngörülmüş, stratejik hedefleri olan bir eylem olarak tarafımızca değerlendirilmektedir.
Kurumumuz içinde bu konunun üzerine gidilecektir.

'İdari tedbirler alındı'

Konuyla ilgili her türlü idari tedbir alınmıştır. Öte yandan kurumumuz, bu eylemin faili hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Konu hukuka intikal ettirilmiştir. Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır."

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