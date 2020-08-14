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AA Genel Müdürü Kazancı, Kazakistan haber ajansı Kazinform'un 100. yılını kutladı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:39:46 -
AA Genel Müdürü Kazancı, Kazakistan haber ajansı Kazinform'un 100. yılını kutladı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Kazakistan haber ajansı Kazinform'u kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutladı.

Kazancı, Kazinform Genel Müdürü Askar Umarov'a tebrik mektubu gönderdi.

Umarov'a haber ajansının 100. yıl dönümü nedeniyle yürekten tebriklerini ileten Kazancı, hem AA hem Kazinform'un aynı yıl kurulduğuna işaret etti.

Kazancı, "Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi haber ajanslarımızın rolü toplumlarımızın işleyişi için çok önemli olmaya devam ediyor. Ülkemizi temsil eden önemli haber ajansları olarak Kazinform ile Anadolu Ajansı arasındaki verimli ikili iş birliğinin ve uluslararası forumlardaki çok taraflı ilişkilerin başarıyla devam edeceğine inancım tamdır." ifadesini kullandı.

AA Genel Müdürü Kazancı, Umarov ile Kazinform çalışanlarına ilerideki çalışmalarında sağlık ve başarılar diledi.

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