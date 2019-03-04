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AA Finans yenilenen yüzü ile yayında

AA Finans (aafinans.com) geliştirilen kullanıcı dostu ara yüzü ve zenginleştirilmiş içeriği ile yayına başladı

04 Mart 2019 Pazartesi 12:03
AA Finans yenilenen yüzü ile yayında

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) finans piyasası profesyonellerine yönelik hizmet veren veri ve haber portalı AA Finans, geliştirilen yeni ara yüzü ve zenginleştirilen veri içerikleri ile yayına başladı.

AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans (aafinans.com) geliştirilen kullanıcı dostu ara yüzü ve zenginleştirilmiş içeriği ile yayına geçti.

AA Finans, daha önce olduğu gibi ekonomi ve finans dünyasını ilgilendiren gelişme ve verileri, flaş, son dakika ve detaylı haberler ile profesyonellere ulaştırırken, yeni ara yüzü, kullanıcıların halka açık şirketlerin temel ve teknik analizlerini yapabilmelerine de olanak sağlıyor.

Başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa sayfaları olmak üzere kamu ve özel kuruluşların yayımladıkları veri ve haberleri eş anlı olarak yayımlayan AA Finans, tanınmış stratejist, ekonomist ve analistlerin yorumları ile aracı kurumların raporlarını da kullanıcıları ile buluşturuyor.

AA Finans, kullanıcı dostu yenilenmiş ara yüzü ile kişiye özel düzenlenebilir sayfa oluşturabilme imkanı tanırken, anlık piyasa verileri, detaylı grafikler, veri takvimi, şirketlerin bilanço ve rasyoları ile içeriğini daha da zenginleştirdi.

27 Eylül 2012 tarihinde düzenlenen tanıtım toplantısıyla piyasa profesyonellerine merhaba diyen AA Finans, bugüne kadar gerçekleştirdiği AA Finans Masası canlı yayınlarıyla adından söz ettirirken, ekonomik veri ve gelişmeleri uzman görüşleriyle sunarak kullanıcıların daha zengin bir içeriğe ulaşmasına da imkan sağlıyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:03
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