  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, GSYH'nin 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor - Ekonomistlerin 2020 yıl sonu büyüme beklentisi yüzde eksi 1,5 oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:46:50 -
AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 29 Mayıs Cuma günü açıklanacak 2020 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler yılın 1. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 5,2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 1. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 4,4 ile yüzde 5,8 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi en düşük yüzde eksi 5, en yüksek yüzde 0,9 oldu.

Türkiye ekonomisi 2019'un 4. çeyreğinde yüzde 6 büyümüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı