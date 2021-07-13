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Gündem AA çalışanını arama çalışmaları sürüyor
Gündem

AA çalışanını arama çalışmaları sürüyor

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan Anadolu Ajansı (AA) çalışanını arama çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 09:48:00 -
AA çalışanını arama çalışmaları sürüyor

Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan Anadolu Ajansı (AA) ulaştırma servisinde görevli Ali Asaroğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince İstanbul Boğazı'nda koordineli yürütülen ve dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları, sabah erken saatlerde başladı.

Bot, tekne ve dalgıçların yer aldığı çalışmalar, kıyılarda ve açıkta devam ediyor.

Asaroğlu'nun yakınlarının da bölgede bekleyişi sürüyor.

Olay

AA ulaştırma servisinde şoför olarak görev yapan Ali Asaroğlu (48), 11 Temmuz'da bir arkadaşıyla gittiği Üsküdar Kuzguncuk sahilinde serinlemek için denize girmiş ve daha sonra bir anda gözden kaybolmuştu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile deniz polisi dalgıçları çağrılmıştı.

Asaroğlu'nun denizde kaybolduğu saatten itibaren başlanan arama çalışmaları devam ediyor.

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