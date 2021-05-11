A120 roketi nedir? A120 roketi menzili ne kadar? Hamas'ın hangi roketleri var?

İzzeddin Kassam Tugayları, Siyonist işgalcilere karşı kullandığı A120 roketini, görücüye çıkardı. Yapılan açıklamada, yüksek tahrip gücüne sahip olan topçu roketinin menzilinin 120 kilometre olduğu kaydedildi.

Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, yüksek tahrip gücüne sahip başlıkları bulunan A120 roketlerinin 120 kilometre menzilli olduğu kaydedildi. Bu türden roketlerin hizmete sokulduğunun ilk kez duyurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, roketin ismindeki A harfinin 2014'teki savaş sırasında suikasta kurban giden Komutan Raid el-Attar'ın adından geldiği vurgulandı.

Filistin, El Aksa İntifadası başlamadan önce, İsrail Güvenlik Güçlerine ve İsrail’e karşı kullanmak üzere ev yapımı silah üretimine başlamıştı. Çabaların büyük bir kısmı kumandasız topçu roketi yapmak üzerineydi. Hamas kendine özgü tanksavar füzeleri ve güdümsüz tanksavarları üretti. 14 Ağustos 2008 tarihinde Halk Kurtuluş Cephesi, Nasser – 3 füzesinin gelişmiş versiyonu olan Nasser – 4 füzesini sergilemişti.

A1 olarak bilinen silahlı insansız araçtır. Bu araç, Hamas’ın askeri kolu olan İzzeddin El Kassam Tugayları üyeleri tarafından Gazze’de üretilmiştir.

Roket türleri

Al Quds – İslami Cihad tarafından kullanılan ev yapımı roketlerin adıdır. Al-Quds 101 Hamas tarafından kullanılan Kassam roketleri serisine benzemektedir. 11 Şubat 2006 tarihinde İslami Cihad sözcüsü Ebu Hamza, yeni geliştirilen Al-quds 2 roketlerinin uzunluğunun 2.3 metre olduğunu ve İsrail’in Aşkelon şehrini, Gazze Şeridi’nden vurabileceğini belirtti.

Kassam roketleri: Hamas’ın silahlı kolu olan İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından geliştirilip kullanılan çelik roketlerdir. ilki 2001 yılında tanıtılmış olan üç farklı modele sahiptir. İsrail güneyine atılan roketlerin geneli, İsrail medyası ve yabancı medya tarafından Kassam roketi olarak adlandırılmıştır. Kassam roketlerinin üretimi 2001 yılında, İkinci İntifada’nın başlamasından sonra üretilmeye başlandı.

AIM-120 AMRAAM füzeleri nedir?

AIM120 füzesi nedir? AIM-120 AMRAAM füzeleri mevcuttur. AIM-120, savaş uçaklarından fırlatılan yeni nesil bir orta menzilli görüş ötesi havadan havaya füzedir. 1980'lerin sonunda ABD'de geliştirilmiş olan bu radar güdümlü füze, ABD müttefiki ülkelerin envanterindeki en öldürücü havadan-havaya füzedir. AMRAAM süpersonik, havadan havaya, kendi önlemesini yapan aktif radar izlemesi ile hedef izler.