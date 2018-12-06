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A101’e kontenjan fazlası engelli istihdamı ödülü

A101 market, kontenjan fazlası engelli istihdamı sebebiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 09:43
A101’e kontenjan fazlası engelli istihdamı ödülü

İndirim marketi A101, kontenjan fazlası engelli istihdamında ilk sırada yer alması sebebiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. Ödülü şirket adına A101 CEO’su Erhan Bostan aldı. Ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erhan Bostan, “Engelli çalışanlarımızın bizde çok özel bir yeri var. Onları da çalışan ve üreten hayatın içine katabilmek bizim için gurur kaynağı. A101 olarak son üç yıldır Türkiye’nin en fazla engelli istihdamı oluşturan, en fazla kadın çalıştıran bulunduran ve en fazla istihdam sağlayan şirketi oluyoruz. Kontenjan fazlası engelli istihdamı ödülümüzle gururumuz katlandı. Bu onuru daha uzun yıllar sürdürmek istiyoruz. Umarız bu yaklaşımımız diğer şirketlere de örnek olur ve daha fazla engelli insanımızı üretime ve ekonomiye dahil ederiz” dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:43
  1. A101
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. A101 CEO’su Erhan Bostan
  4. engelli istihdamı

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