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Ekonomi A101 sıfır karavan satıyor
Ekonomi

A101 sıfır karavan satıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-22 00:21:00 -
A101 sıfır karavan satıyor

Çok çeşitli ürün yelpazesine sahip A101 şimdi de çekme karavan satıyor.

Türkiye’nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101, geçtiğimiz yıllarda birbirinden ilginç ürünler ile tüketici karşısına çıktı. Bir dönem tekne satışı bile yapan, yakın zamanda ise Apple ürünleri ile tüketici karşısına çıkan A101, şimdi ise çekme karavan satacak.

A101’e çekme karavan geliyor!

A101 tarafından paylaşılan 26 Ekim Perşembe broşürüne baktığımızda ERBA markasına ait 4.0 Çekme Karavan geleceğini görüyoruz. Aynı markaya ait farklı bir çekme karavanı geçtiğimiz yıl da görmüştük. Peki ERBA 4.0 Çekme Karavan özellikleri neler?

750 kilo altında olan ERBA 4.0 Çekme Karavan, dünyanın her yerinde geçerli olan O1 Tip Onay belgesine sahip. 4 kişilik olan karavanda ranza, 2 kişilik yatak olan masalı oturma grubu da mevcut. Bununla beraber termostatlı, 2 ocaklı ve krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü de bulunuyor. 205 watt güneş paneli ile enerji toplayan karavanda 12 volt orijinal buzdolabı yer alıyor.

30 litre temiz su deposu ve 12 litre hidrofor, 12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarjı da olan ERBA 4.0 Çekme Karavan fiyatı ise 199 bin 990 TL. A101 için özel olarak üretildiği belirtilen karavan 26 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulacak.

ERBA 4.0 Çekme Karavan özellikleri;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

750 kilo
O1 Tip Onay belgeli
4 kişilik
Ranza ve 2 kişilik oturma grubu
Termostatlı, 2 ocaklı, krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü
205 watt güneş paneli
30 amper MPTT
Sürekli çalışan 12 volt orijinal buzdolabı
100 amper Jegel jel akü monteli
Yukarı açılır sineklikli camlar ve tavan havalandırması
30 litre temiz su deposu ve 12 volt hidrofor
12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarj
Knot muadili dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları
Duvarlar ve tavan yekpare fiberglas sandviç sistemli
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101’e gelecek çekme karavanı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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