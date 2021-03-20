A101 personel alımı! A101 personel alımına nasıl başvuru yapılır ve başvuru şartları nelerdir?
Süpermarket bünyesinde personel olarak çalışmak isteyen kişiler internette personel alımı ilanlarını takip etmek. A101 zincir marketlerinde çeşitli kadrolarda çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, A101 personel alımına nasıl başvuru yapılır ve başvuru şartları nelerdir?
A101 bünyesinde personel olarak çalışmak isteyenlere, sevindirici haber A101’in resmi internet sayfası üzerinden duyuruldu. Yapılan duyuruya göre İstanbul, Ankara ve Bursa gibi pek çok şehirde çeşitli kadrolarda çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…
A101 personel alım şartları nelerdir?
1-Türk vatandaşı olmak,
2-En az ilkokul mezunu olmak,
3-Ekip çalışmasına uyum sağlamak,
4-Erkek adayların askerliğini yapmış olması,
5-Kariyer hedefi,
6-Perakende satış sektöründe çalışmış olmak,
7-Sorumluluk sahibi, dikkatli ve dinamik çalışmak,
8-Hijyen ve temizlik kurallarına uymak,
9-Müşterilerin soru ve problemlerine çözüm bulmak,
10-Müşteriye kaliteli hizmet vermek ve güler yüzlü olmak,
11-Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak,
12-Yoğun iş temposuna ayak uydurmak,
13-Mağaza ekibi ile satış hedeflerini yükseltmek, motivasyonu yüksek tutmak,
A101 personel alımına nasıl başvuru yapılır?
A101 bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, https://www.a101.com.tr/kariyerbaşvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilirler.
A101 hangi kadrolara personel alımı yapacak?
1- Beden işçisi,
2-Satış elemanı,
3- Reyon görevlisi,
4-Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
5-Kasa reyon personeli,
6-Meyve ve sebze personeli,
7-Bölge taze gıda personeli,
8- Kasiyer,