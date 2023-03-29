A101 elektrikli araba satıyor! İşte fiyatı ve özellikleri

Zincir market A101 her salı ve perşembe günleri yayınladığı indirimli aktüel ürün kataloğu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda tekne ve karavan satışı yapması çok konuşulan A101'in yayınlanan 30 Mart aktüel ürünler kataloğunda sıfır elektrikli araba olması fiyatı, özellikleri ve markası ile merak konusu oldu. Peki, A101'in satışa hazırladığı elektrikli arabanın markası ne, fiyatı ne kadar? A101 elektrikli araba özellikleri neler? İşte yarın satışa çıkarılacak olan elektrikli araba ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

A101 elektrikli araba markası ne?

A101’de her zaman olduğu gibi bu Perşembe günü satışa çıkaracağı aktüel ürünlerle ilgi odağı olmayı başardı. Birbirinden farklı ürünler uygun fiyata raflardaki yerini almaya hazırlanırken Volta markası EV1 modeli olan elektrikli araba yarın A101 marketlerinde satışta olacak.

A101 elektrikli araba fiyatı ne kadar?

A101'in 30 Mart 2023 Perşembe günü aktüel ürünler kataloğunda yer alan Volta marka EV1 modelli elektrikli arabanın fiyatı da oldukça dikkat çekti. Özellikleriyle ön planda olan Volta EV1 elektrikli arabanın fiyatı 119 bin 990 TL olarak açıklandı.

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A101 elektrikli araba özellikleri neler?

A101 marketin satışını yapacağı Volta EV1 elektrikli arabanın özellikleri merak konusu oldu. A101 30 Mart aktüel ürünler kataloğunda arabayı görenler hayrete düşerken "A101 elektrikli araba özellikleri neler?" sorusunun cevabını internette araştırılmaya başlandı. Peki A101 Volta elektrikli araba özellikleri neler? İşte A101 Volta elektrikli arabanın öne çıkan özellikleri...

*Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç

*Azami Hız: 45 KM/H

*Motor Gücü: 2.0 KW

*Motor Torku: 4.5 NM

*Boyutlar

Uzunluk: 2300 MM

Genişlik: 1090 MM

Yükseklik: 1645 MM

Kütle: 415 KG

*Şehir içi kolay kullanım

*Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama

*Led ön farlar

*Elektrikli yan camlar

*Açılabilir sunroof ve arka cam

*4.7” renkli tft gösterge paneli

*Bluetoothlu müzik çalar

*İki hoparlörlü ses sistemi

*Usb port ile şarj imkanı

*Ayarlanabilir sürücü koltuğu

*Ön/arka disk hidrolik fren sistemi

*Ön cam silecek yıkayıcı sistemi

*Isıtma/buğu giderme sistemi

*Ön/arka emniyet kemeri

*Viraj denge çubuğu

*Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi

*Dört tekerlekten bağımsız amortisör

Arabayı almak isteyenler dikkat!

*Resmi olarak ÖTV ve tescil işlemleri yapılacağından, ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.

*ÖTV'li satışlarda müşteri sigorta yaptırmadığı takdirde sipariş iptal edilecektir. Sigorta zorunluluğu 125 cc veya 4 KW üstü güce sahip motorlarda mevcuttur.