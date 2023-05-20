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Aktüel Kur'an-ı Kerim harflerini çoraba yazdılar! Vatandaşlar A101'e isyan etti
Aktüel

Kur'an-ı Kerim harflerini çoraba yazdılar! Vatandaşlar A101'e isyan etti

Yeniakit Publisher
2023-05-20 17:00:00 - 2023-05-20 16:58:09
Kur'an-ı Kerim harflerini çoraba yazdılar! Vatandaşlar A101'e isyan etti

Ünlü bir zincir markette satılan ve üzerinde Kur'an-ı Kerim harflerin yer aldığı çoraplar, vatandaşların büyük tepkisini topladı. A101 reyonlarına çıkartılan ürünlerdeki harflerin hangi amaçla kullanıldığı ise anlaşılamadı.

Ünlü bir zincir markette satılan bir çorap sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kur'an-ı Kerim harfleri çoraba bastırılarak ayaklar altına alındı.

A101 reyonlarında satışa sunulan Kur'an-ı Kerim harflerinin yer aldığı çoraplara tepki gösteren vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak ürünlerin derhal toplatılmasını istedi.

İşte vatandaşları isyan ettiren o ürün:

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Yorumlar

Hızır

????saçma haber.kilot, molet, tuvalet kadında da arapçe yazıyor.milletin inancını, kendi çıkarınıza alet etmeyin

Remzi Öz

Alıştıra alıştıra yapıyorlar Onlar için bişey ifade etmiyor zaten Din iman. Latin harflerini ne zamandır yazıyorlar Arap harflerinde yazılsa ne çıkar denileceğinin düşünüleceğini istiyorlar, sanıyorlar. Arap harfleri kur'anı kerim ile özdeşleştiğini bilmiyorlar gibi sanki. Tek cümle ile cevap vermek gerekirse YAZIKLAR OLSUN O KADAR
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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