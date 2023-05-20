Kur'an-ı Kerim harflerini çoraba yazdılar! Vatandaşlar A101'e isyan etti
Ünlü bir zincir markette satılan ve üzerinde Kur'an-ı Kerim harflerin yer aldığı çoraplar, vatandaşların büyük tepkisini topladı. A101 reyonlarına çıkartılan ürünlerdeki harflerin hangi amaçla kullanıldığı ise anlaşılamadı.
Ünlü bir zincir markette satılan bir çorap sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kur'an-ı Kerim harfleri çoraba bastırılarak ayaklar altına alındı.
A101 reyonlarında satışa sunulan Kur'an-ı Kerim harflerinin yer aldığı çoraplara tepki gösteren vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak ürünlerin derhal toplatılmasını istedi.