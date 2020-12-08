A vitamini nelere iyi gelir, hangi besinlerde bulunur?
A vitamini, hastalık önleyici besin değerleri sayesinde sağlık açısından çok önemli bir vitamindir. Peki A vitamininin faydaları nelerdir? A vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? A vitamini hangi besinlerde bulunur?
A vitamini, vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerdendir. Doku, diş, kemik ve cildin korunmasında çok etkilidir. Aynı zamanda göz sağlığını koruyucu etkileri de vardır. Ancak A vitamini eksikliği, birçok sağlık sorununu da beraberinde getirir. Peki A vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? A vitamini nelere iyi gelir? A vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte tüm detaylar...
A vitamininin faydaları
- Göz sağlığını korur ve daha iyi görmesini sağlar.
- Proteine dönüşmesi sebebiyle kemiklerin gelişmesine yardımcı olur.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu enfeksiyon ve hastalıklara karşı korur.
- Diş ve diş eti sağlığına iyi gelir.
- Cildin yumuşak ve parlak olmasını sağlar.
- Mide ve karaciğere birebirdir.
A vitamini eksikliğinin belirtileri
A vitamini, gözler için çok önemli bir vitamindir. Ancak A vitamini eksikliği, gözde kornea hasarından dolayı gece körlüğü gibi göz bozukluklarına yol açabilir. Aynı zamanda göz altı lekelerinin de yaygın sebebi A vitaminidir.
İşte A vitamini bakımından zengin besinler
- Tatlı patates
- Ispanak
- Havuç
- Şalgam
- Pazı
- Mercimek
- Kabak
- Kavun
- Kırmızı biber
- Pırasa
- Domates
- Greyfurt
- Bezelye
- Karpuz
- Kayısı
- Maydonoz
- Brokoli
- Keçi ve inek sütü
- Tavuk
- Peynir
- Yumurta
- Yoğurt