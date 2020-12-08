A vitamini nelere iyi gelir, hangi besinlerde bulunur?

A vitamini, vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerdendir. Doku, diş, kemik ve cildin korunmasında çok etkilidir. Aynı zamanda göz sağlığını koruyucu etkileri de vardır. Ancak A vitamini eksikliği, birçok sağlık sorununu da beraberinde getirir. Peki A vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? A vitamini nelere iyi gelir? A vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte tüm detaylar...

A vitamininin faydaları

- Göz sağlığını korur ve daha iyi görmesini sağlar.

- Proteine dönüşmesi sebebiyle kemiklerin gelişmesine yardımcı olur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu enfeksiyon ve hastalıklara karşı korur.

- Diş ve diş eti sağlığına iyi gelir.

- Cildin yumuşak ve parlak olmasını sağlar.

- Mide ve karaciğere birebirdir.

A vitamini eksikliğinin belirtileri

A vitamini, gözler için çok önemli bir vitamindir. Ancak A vitamini eksikliği, gözde kornea hasarından dolayı gece körlüğü gibi göz bozukluklarına yol açabilir. Aynı zamanda göz altı lekelerinin de yaygın sebebi A vitaminidir.

İşte A vitamini bakımından zengin besinler

- Tatlı patates

- Ispanak

- Havuç

- Şalgam

- Pazı

- Mercimek

- Kabak

- Kavun

- Kırmızı biber

- Pırasa

- Domates

- Greyfurt

- Bezelye

- Karpuz

- Kayısı

- Maydonoz

- Brokoli

- Keçi ve inek sütü

- Tavuk

- Peynir

- Yumurta

- Yoğurt