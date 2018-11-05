A vitamini eksikliği nelere yol açar?

GÜNLÜK A VİTAMİNİNE İHTİYAÇ

Gebelerin günlük A vitamini ihtiyacının 770 mikrogram(mcg) olduğunu söyleyen Op. Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu, emzirme dönemine geldiklerinde ise bu ihtiyacın 1300 mcg a (4,330 IU) yükseldiğini kaydetti. Emanetoğlu, "Normal bir diyetle A vitaminini bol miktarda alabilirsiniz. Et, balık, süt, yumurta ve tahıllarda A vitamininin öncü şekli bulunur. Çoğu meyve ve sebzede bulunan beta karoten şekli ise vücutta ihtiyaç duyuldukça A vitaminine çevrilir. Gebelik sırasında A vitamininin fazlası doğumsal anormalliklere ve karaciğer hasarına yol açabilir. Tablet şeklinde veya hayvansal gıdalarla alabileceğiniz maksimum A vitamini miktarı 10,000 IU olarak hesaplanmıştır. Fakat bu arada istediğiniz kadar sebze ve meyve yiyebilirsiniz. Multivitaminlerinizi doktorunuz tavsiye etmediği takdirde kendi kendinize artırmayın. Bazı vitamin tabletleri beta karoten içerirken, bazıları ise A vitamininin öncü formunu içerirler. Bunun için etiketinin üzerini okuyun veya almadan önce doktorunuza sorun. Önemli bir konu da gebelik sırasında ve gebe kalmadan bir süre önce, akne ilacı olan izoretinon grubu ilaçlardan uzak durulmasıdır. Bu madde A vitamininin bir bileşenidir." diye konuştu

A VİTAMİNİ TAKVİYESİ

Genelde dengeli beslenme sonucu bu vitamin zaten bol miktarda alınır. Ancak çoğu multivitamin tableti A vitaminini içerir. Bu yüzden tabletin içerdiği A vitamini miktarını kontrol edin ve önerilen miktarın üzerinde olmadığına emin olun. Eğer içindeki madde beta karoten ise, bu madde A vitamini öncü maddesine göre daha güvenli bir maddedir.

A VİTAMİNİ BARINDIRAN GIDALAR

Meyve ve sebzeler en iyi A vitamini kaynaklarıdırlar. Özellikle portakal ve turunçgiller ile yeşil yapraklı yiyecekler beta karoten açısından zengin besinlerdir. Ayrıca süt ve tahıllardan da A vitamini almak mümkündür. Dana ve tavuk karaciğeri de yüksek miktarda A vitamini öncüsü içerir. Bu yüzden bir seferde fazla miktarda almamaya dikkat etmelisiniz. 100 gr dana karaciğerinde günlük tavsiye edilen A vitamini miktarının sekiz katı bulunur. Bir günde tüketilecek miktarın iki katını geçmemesi uygundur.

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Aslında A vitaminini et, süt, yumurta, meyve ve sebze gibi pek çok yiyecekten almak mümkün olduğu için eksikliğini görmek pek olası değildir. Eğer eksiklik varsa gece görmesinde azalma ve bağışıklık sisteminde zayıflama şeklinde belirtiler ortaya çıkabilir. Gözde kornea tabakasının kalınlaşması ve gözlerde kurulukla sonuçlanan kseroftalmi denilen durum da gelişebilir.