0553 313 94 23

A Milliler, İzlanda önünde üç puan arıyor

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda’ya konuk olacak olan A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmayı kazanarak puanını 12 yapmak istiyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
A Milliler, İzlanda önünde üç puan arıyor

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda’ya konuk olacak olan A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmayı kazanarak puanını 12 yapmak istiyor. Ay-Yıldızlılar, bu maçtan galip ayrılırsa, rakibini deplasmanda ilk kez mağlup edecek.


2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Arnavutluk karşısında deplasmanda 2-0 kazanarak grup maçlarına başlayan ve ardından Moldova’yı 4-0’la geçen A Milliler, son Dünya Şampiyonu Fransa’yı Konya’da 2-0 mağlup ederek grupta 9 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu. Geride kalan 3 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise gol görmedi. Yarın deplasmanda İzlanda’yla karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımımız, bu maçı kazanması durumunda, gruptan çıkma adına büyük avantaj yakalayacak.



Deplasmanda hiç kazanamadık


A Milliler bugüne kadar İzlanda’yla 1’i hazırlık mücadelesi olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İzlanda 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. A Milli Futbol Takımımız, rakibi karşısında 2 kez kazanmayı başardı. İzlanda deplasmanında ise şu ana kadar galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar, bu ülkede çıktıkları 6 mücadelede 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. İki ekip arasında oynanan 11 mücadelede İzlanda 21 gol atarken, millilerimiz 10 kez fileleri havalandırdı. Yarın Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak olan karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek. A Milli takımın mücadeleye şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:


Mert - Zeki, Çağlar, Kaan, Hasan Ali - Dorukhan, Mahmut, Cengiz, İrfan, Kenan - Burak Yılmaz.



Diplomatik probleme dönüştü


Karşılaşma için İzlanda’ya gelen A Milli Futbol Takımı’na havalimanında yapılan muamele ve sonrasında bir kişinin Emre Belözoğlu’nun açıklama yaptığı sırada mikrofonların yanında tuvalet fırçası uzatması nedeniyle karşılaşma öncesinde büyük kriz yaşanırken, Norveç Büyükelçiliği vasıtasıyla da İzlanda’ya nota verdi. Yarın oynanacak olan karşılaşma için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İzlanda’ya gelecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ................18 dk önce
    Yeter ki fransa galibiyeti rahavetine kapılmasınlar. Her takımı fransa takımının karşısına çıkıyormuş gibi çıksınlar.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Rakı tüketimi azaldı, Cumhuriyet efkarlandı
  1. Rakı tüketimi azaldı, Cumhuriyet..
  2. Türkiye’de kişi başına düşen elektrik..
  3. Başkan Pekmezci, birim müdürleriyle..
  4. 100. yılında 19 Mayıs ve Millî..
  5. Sed Caddesi’ne sıcak asfalt
  6. Selanik'te Türk diplomatların araçları..
  7. Sungurlu’da ilk arpa ürünü borsaya..
  8. Gençlerin dikkat dağınıklığına..
  9. (Özel) Cemaat kıbleyi 67 yıl sonra..
  10. Fatsa meydanına kavuşuyor
  11. Başkan Özkan, ailesiyle birlikte..
  12. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
  13. ABD’li komutandan tehlikeli sinyal!..
  14. Bakanlık resmen duyurdu! Pençe..
  15. (Özel) Bayram tatilinde su kullanımı..
  16. Gafur Uzuner’in sergisine ilgi
  17. Eskişehir’de süne mücadele çalışmaları..
  18. Başkan Beyoğlu: "Yaşlılarımız milli ve..
  19. Kayıp çocuğun feci ölümü
  20. İzlanda basını rezalete arka çıktı!..
  21. Rüzgardan etkilenen ağaçlar yan yatırdı
  22. "Oktokopter" tasarlayan BTÜ..
  23. Çarşamba’ya 4 milyon liralık içme suyu..
  24. "Kafe Vesto Yeni Nesil Anne..
  25. Ucuz ve taze gıdanın adresi üretici..
  26. Kürek sapıyla gelen Türkiye üçüncülüğü!
  27. Kahve neden bayatlar? Bayat kahveyi..
  28. TCMB'den repo ihalesi
  29. Darbeci Sisi halkı katlediyor! Savaş..
  30. KTB’de ilk mahsul arpa kilogramı 15.5..
Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

Günün Karikatürü

8 Haziran 2019
Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz