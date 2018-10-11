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A Millier Rize'de sahneye çıkıyor!

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Bosna Hersek ile karşılacak.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:13
A Millier Rize'de sahneye çıkıyor!

Rize’deki Çaykur Didi Stadı’nda sst 20:30'da oynanacak maçı Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev yönetecek. Karasev’in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yapacakken, müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak. 

Bosna-Hersek ile 6. randevu 

Türkiye ile Bosna-Hersek A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini ay-yıldızlılar kazanırken, rakip Bosna-Hersek 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 karşılaşma ise berabere bitti. Bu maçlarda Türkiye'nin 6 golüne Bosna-Hersek 7 golle karşılık verdi. 

Rekabette eşitlik bulunuyor

Türk Milli Takımı, Bosna Hersek ile daha önce yaptığı 4'ü resmi, 1'i özel toplam 5 maçta kozlarını paylaştı. 

Mücadelede geride kalan 5 maçtan 2'sini ay-yıldızlı ekip kazanırken, 2 karşılaşmayı da Bosna Hersek galip tamamlamayı başardı. Bir maç ise beraberlikle sona erdi. 
Bu maçlarda toplam 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

Türkiye'de 3. maç

A Milli Takım, Bosna Hersek ile sahasında 3. maçına çıkacak.

İki ülke takımları arasında Türkiye'de yapılan 2 karşılaşmayı da ay-yıldızlı ekip kazanmayı bildi.  

Türkiye, 2'si de İstanbul'da oynanan mücadelelerde 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.  

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle Bosna Hersek'te oynadığı 3 maçta ise 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Deplasmandaki maçlarda kalesinde 6 gol gören Türkiye, 3 kez ise gol sevinci yaşadı. 

İlk maç Bosna Hersek'in

Türkiye ile Bosna Hersek tarihlerindeki ilk maçlarını 16 Ağustos 2000'de oynadı. 
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan özel müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İki ekip arasındaki rekabetteki ilk gol Türkiye'de de uzun yıllar forma giyen Elvir Bolic'den geldi. 

Son maç berabere

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki son mücadele 9 Eylül 2009'da oynandı. 
Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup mücadelesi Emre Belözoğlu ve Sejad Salihovic'in ilk yarıda attığı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 

Mücadeledeki diğer maçlar

Mücadelenin ikinci maçı, 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 2 Haziran 2007 tarihinde yine Saraybosna'da yapıldı. Maçtan ev sahibi Bosna Hersek 3-2 galip ayrılmayı bildi.

Türkiye, 21 Kasım 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçını Nihat Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanarak, final biletini aldı.

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK

TÜRKİYE: Gökhan, Zeki, Serdar, Çağlar, Hasan Ai, Mahmut, İrfan, Cengiz, Hakan, Serdar, Enes
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

BOSNA HERSEK: Begovic, Todorovic, Vranjes, Zukanovic, Kolasinac, Besic, Krunic, Visca, Milosevic, Duljevic, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR:  Robert Prosinecki

STAT: Çaykur Didi Stadı
HAKEM: Sergei Karasev
SAAT: 20:30

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:13
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