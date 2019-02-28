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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim oldu? TFF son dakika

Lucescu’nun A Milli Takım teknik direktörü görevinden ayrılmasından sonra A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün kim olduğunu resmen açıkladı. Peki A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim oldu? TFF son dakika.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim oldu? TFF son dakika

Lucescu’nun A Milli Takım teknik direktörü görevinden ayrılmasından sonra A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün kim olduğunu resmen açıkladı. Peki A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim oldu? TFF son dakika.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam ile yapılan 4 yıllık anlaşma, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.  Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır. Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." Şenol Güneş, böylece 16 yıl sonra Milli Takım'a geri dönmüş oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörleri TFF 

 

Şenol Güneş kimdir?

Şenol Güneş 1 Haziran 1952 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Çocukluk zamanlarında futboldan çok basketbola ilgisi olan Güneş, Trabzon'da futbol daha çok sevildiği için basketbol oynayacak arkadaş bulamıyordu. Bu yüzden zamanla futbol ile daha çok ilgilenmeye başladı. 

Futbol oynamaya başladığı ilk zamanlarda santrafor olan Güneş, sonradan kaleye geçti ve futbol oynadığı amatör takımlarda kalecilik onun üzerine kaldı. Zamanla kalecilik mevkii, Güneş'in kariyerini belirledi.

1967 senesinde  Erdoğdu Gençlik altyapısında forma giymeye başladı. Buradaki yüksek performansıyla Sebatspor'a, oradan da Trabzonspor'a geçti.

İlk profesyonel sözleşmesini de 1969 senesinde Sebatspor'la yapan Şenol Güneş, göz dolduran performansıyla 1972 senesinde Trabzonspor'a transfer oldu. 

1974 senesinde Trabzonspor'u birinci lige çıkaran takımın bir parçasıydı. Tam 15 sene Trabzonspor'da kalecilik yapan Güneş, 1987 senesinde futbolu bırakana kadar 413 maça çıktı. Ayrıca 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı ve dünyada da 17. oldu. 

Milli Takım kariyerine 1975 senesinde Türkiye U-21 takımında başlayan başarılı kaleci, 1976 senesinde Türkiye A Milli Takımı'na geçiş yaptı ve burada 31 maça çıktı.

Futbolcu olarak son maçına 1987 senesinde Trabzonspor'da çıkan Güneş, bir sene sonra aynı takıma teknik direktör olarak dönüş yaptı. 

Teknik direktörlük kariyeri sırasıyla; 

1988-89: Trabzonspor

1989-92: Boluspor

1992-93: İstanbulspor

1993-97: Trabzonspor

1997-98: Antalyaspor

1998-99: Sakaryaspor

2000-04: Türkiye A Milli Futbol Takımı

2005: Trabzonspor

2007-09: Seoul

2009-13: Trabzonspor

2014-15: Bursaspor

2015- : Beşiktaş

Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi. 

Ayrıca yurt dışında görev yapan nadir Türk teknik adamlardan biri olan Şenol Güneş, 2007-09 yılları arasında Güney Kore takımı Seoul'u çalıştırdı. 

2015 senesinden bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördüğü 2015-16 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu.

2000-04 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Şenol Güneş, takımı 1954 senesinden sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nde bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. 

2003 senesindeki Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarladı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
  1. Trabzon
  2. Sakarya
  3. İstanbul
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YORUM YAZ

  • fatih terlifatih terli43 dk önce
    haram olsun aldığın para..bisen bi fatih bisen bi fatih..sizden başka adam yok mu lan türkiyede..nerede aykut kocaman..nerede okan buruk..nerede arsun yanal..şerefsizler sizi..getirende şerefsiz.gelende şerefsiz..hamde şerefsizoğlu şerefsizler..

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