A Milli Takım’ın Galler maçı ilk 11’i belli oldu
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nın ilk 11’i belli oldu.
A Milli Futbol Takımı’nın Galler maçı 11’i belli oldu.
İLK 11'LER:
GALLER: Ward, N. Williams, Davies, Ampadu, Rodon, Wilson, Ramsey, Johnson, Roberts, James, Thomas.
TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kaan Ayhan.