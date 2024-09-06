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Spor A Milli Takım’ın Galler maçı ilk 11’i belli oldu
Spor

A Milli Takım’ın Galler maçı ilk 11’i belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-06 21:03:00 - 2024-09-06 21:03:23
A Milli Takım’ın Galler maçı ilk 11’i belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nın ilk 11’i belli oldu.

A Milli Futbol Takımı’nın Galler maçı 11’i belli oldu.

İLK 11'LER:

GALLER: Ward, N. Williams, Davies, Ampadu, Rodon, Wilson, Ramsey, Johnson, Roberts, James, Thomas.

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kaan Ayhan.

 

 

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