Spor A Milli Takım’da Kosova maçının hazırlıkları devam ediyor
A Milli Takım’da Kosova maçının hazırlıkları devam ediyor

A Milli Takım'da Kosova maçının hazırlıkları devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali’nde 31 Mart Salı günü deplasmanda Kosova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kosova maçının taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

ZEKİ TAKIMLA ÇALIŞTI, HAKAN VE MERİH DÜZ KOŞU YAPTI

Ay-yıldızlılarda, Romanya karşılaşmasında forma giyemeyen Zeki Çelik, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

HACIOSMANOĞLU VE OTYAKMAZ ANTRENMANI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takip etti. Ayrıca TFF 1’inci Başkan Vekili ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz da antrenmanı izledi.

