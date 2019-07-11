A Milli takımda istifa depremi Beşiktaş’ın efsane kaptanı Tayfur Havutçu, A Milli Takımdaki antrenörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

A Milli Takımdaki antrenörlük görevini yürüten Tayfur Havutçu, istifa etti. Tayfur Havutçu, NTV'ye yaptığı açıklamada; Şenol Güneş'in, kendisiyle devam etmek istediğini aktarırken "Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana olan güvenini ortaya koymuştu. Birlikte devam etmek isteği vardı. Ancak ben, ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

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