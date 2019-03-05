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A Milli Takım'da flaş Şenol Güneş gelişmesi

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında A Milli Takım'ın başında olacak.

05 Mart 2019 Salı 15:20
A Milli Takım'da flaş Şenol Güneş gelişmesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçtiğini açıklamıştı. Şenol Güneş'in görevine 1 Haziran 2019 tarihinde başlayacağı ifade edilmişti. Ancak Şenol Güneş'in mesaisi erken başlayacak.

Şenol Güneş'in mesaisi erken başlayacak

Şenol Güneş, Türkiye'nin Arnavutluk ve Moldova maçlarında Milli Takım'ın başında olacak. Şenol Güneş, Beşiktaş'taki görevine devam edecek ama Arnavutluk ve Moldova maçlarında Milli Takım'ın başında olacak. TFF, bugün Beşiktaş'a bunu iletti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:20
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