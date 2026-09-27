A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 28 Eylül'de saat 21.45'te Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar gruba Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 yenilerek başladı. İtalya da ilk müsabakasında kendi sahasında Belçika'ya 2-0 kaybetti. Milli takımın grup programı 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise deplasmanda İtalya maçlarıyla sürecek.

İtalya'yı, temmuz ayında teknik direktörlük görevine getirilen Roberto Mancini çalıştırıyor. Belçika karşılaşması, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adamın görevindeki ilk müsabakaydı.

Uğurcan Çakır cezalı, Orkun Kökçü tedavi görüyor

Fransa maçında kırmızı kart gören kaleci Uğurcan Çakır, İtalya müsabakasında forma giyemeyecek. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün de oynaması beklenmiyor.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Celta), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

Michael Oliver düdük çalacak

Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını vatandaşları Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak, dördüncü hakem olarak Darren England görev alacak. Maçta VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da ise Matthew Donohue bulunacak.

İtalya ile 17. randevu

A Milli Takım, tarihinde İtalya ile bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar bu maçların hiçbirini kazanamadı; 5 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye 10, İtalya 29 gol kaydetti.

İki takım en son 4 Haziran 2024'te deplasmanda özel maçta karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0 bitti.

Bursa'da 11. maç, millilerin 656. karşılaşması

Milliler Bursa'da bugüne kadar 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 10 müsabakaya çıktı; bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda 3. kez sahaya çıkacak.

Milliler Bursa'da son olarak 15 Kasım 2025'te Bulgaristan ile oynadı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İtalya maçı, A Milli Takım'ın 656. karşılaşması olacak. Milliler 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maça çıktı; 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 244 mağlubiyet aldı, 906 gol kaydetti, kalesinde 933 gol gördü.

Karşılaşma Montella için de milli takımın başındaki 38. maç olacak. İtalyan teknik adam, 28'i resmi ve 9'u özel toplam 37 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.