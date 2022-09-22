A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: Sahadaki amacımız otomatikleşmeyi sağlamak

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk 4 maçta bir arada olduğu oyuncuları kadroda tercih ettiğini, sakatlık olmasaydı aynı oyuncularla grup maçlarını tamamlamayı planladığını söyledi.

Kuntz, ay-yıldızlı ekibin yarın oynayacağı Lüksemburg karşılaşması öncesinde Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Ozan Kabak ile katıldı.

Basın toplantısına aday kadro tercihiyle ilgili gelen bir soruya yanıt vererek başlayan Alman teknik adam, "Öncelikle UEFA Uluslar Ligi'ni bir kitap olarak görürsek ilk 4 maç bu kitabın birinci bölümüydü. Mayıs-haziran döneminde açıklamış olduğumuz bu kadroyu korumak istedik. Çok fazla sayıda oyuncuyla çalışmayı denemek bence mantıklı bir şey değil. Sahadaki amacımız otomatikleşmeyi sağlamak. İkincisi de takım ruhu. Şu anda birbirini bulmuş, tanımış, ilk dört maçta rahat hareket eden oyuncu grubuna sahip olmuş olduk. Kadro tercihi sebebim bu. Sakatlıklar olmasaydı zaten kadroyu hiç değiştirmeyecektik. Maalesef bazı sakatlıklar yaşandı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki maçların büyük bölümünü ekibiyle izlediklerini aktaran Stefan Kuntz, şöyle konuştu:

"İzlediğimiz oyuncularla ilgili oyuncuların oynadıkları takımların teknik direktörleriyle de görüştük. Kenan hoca, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile görüştü. Ben Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile görüştüm. Bizlerin oyuncularla ilgili fikirleri vardı. Meslektaşlarımızla görüşüp, bizlerin gözlemlerimizle, onların düşüncelerinin aynı olup, olmadığını da öğrenmek istedik. Güzel kararlara ulaştığımızı düşünüyorum. Bu kararlar, hiçbir kulübe ve oyuncuya karşı verilmiyor. Tolga Ciğerci bizi biliyor. Kendisi uzun boylu, kuvvetli bir oyuncu. Savunma özellikleri güçlü olan bir oyuncu. Fareo Adaları’ndaki oyuncular da gayet uzun boylu ve fizikliler. Onlara karşı bir reaksiyon göstermemiz gerektiğinde bunu en iyi şekilde verebilecek oyunculardan biri. İsmail de genç oyuncular arasında potansiyelini gösteren biri. Sakatlıklardan dolayı Dorukhan ve Salih’i kaybettiğimizden, mücadelesi, fiziğini ön plana koyan oyuncular arasında kim olur diye düşündüğümüz en iyi isimlerin bunlar olacağına karar verdik. Bu bilgi alış-verişi içerisinde bizimle dürüstçe görüşlerini paylaşan tüm teknik direktörlere de teşekkür ediyorum."

Kuntz, sakatlığı nedeniyle dün yapılan antrenmanda yer almayan Merih Demiral'ın da bugün takımla çalışacağını belirtti.

"Birinci önceliğimiz UEFA Uluslar Ligi’ni en mükemmel şekilde bitirmek"

Göreve geldiğinden bu yana 1 yıl geçtiğini hatırlatan Kuntz, "Birinci önceliğimiz UEFA Uluslar Ligi’ni en mükemmel şekilde bitirmek. Bu temel görevim ve sorumluluğum. Çünkü burada olurum olmam ya da görevimden ayrılırım bu bilinmez ama EURO 2024 elemelerine olur da gidemezsek ikinci bir şansımızı kazanarak, bunu cebimize koymak isterim. O yüzden en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Alman teknik adam, "Burada olurum olmam ya da görevimden ayrılırım bu bilinmez" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Espri anlayışıma çok alışkın değilsiniz. Ondan kaynaklı olmuştur. Orada birazcık iğneleyici bir dokundurma da yapmak istedim." açıklamasında bulundu.

Çekya ve İskoçya ile hazırlık maçı

Stefan Kuntz, kasım ayında Çekya ve İskoçya ile hazırlık maçları oynayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"İleriye doğru bazı şeyler söylemek gerekirse, kasım ayındaki maçlarımızdan belki bahsedebiliriz. Çok kısa bir süre olacak takımların maç yapabilmesi için. Üç gün içerisinde 2 maçımız olacak. Yeni oyuncu ve taktiksel denemeler bu noktada yapılabilir. Dört ya da 6 en yetenekli genç oyuncuları deneme imkanımız olabilir. Çünkü güçlü Avrupalı ekipler karşısında oynayacağız. Nasıl performans gösterebilecekler onları izleme şansımız olacak. Aynı zamanda da farklı taktiksel dokunuşlar ve bu dokunuşların takımımıza getirdiği sonuçları görme imkanımız olacak bu maçlarda. Hazırlık maçı için görüşmelerimiz devam ediyor. İskoçya ile Diyarbakır'da, Çekya ile Gaziantep’te oynama planımız var. Bize de gelen maç teklifleri vardı. Latin Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika bölgesinden ama yaklaşmakta olan Avrupa Şampiyonası elemelerimiz var. Avrupalı daha güçlü rakiplerle oynamak istedik."

Ozan Kabak: "İnşallah bu iki maçı da gol yemeden kazanacağız"

Milli futbolcu Ozan Kabak da grup maçlarını gol yemeden tamamlamak istediklerini belirterek, "İlk 4 maçı gol yemeden kazandık. İnşallah bu iki maçı da en iyi şekilde gol yemeden kazanırız." dedi.

Önce B Ligi'ne sonra A Ligi'ne çıkmak istediklerini anlatan Ozan, "Grup açıklanır açıklanmaz hocamız 6 galibiyet ve gol yemeden liderlik hedefini koymuştu. Dört maçımızda bu hedefimize ulaştık, iki maç kaldı. Tabii ki savunma oyuncusu olarak gol yemeden kazanmak ilk önceliğimiz, bu bize ekstra sorumluluk yüklemiyor, ekstra motivasyon kaynağı oluyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve inşallah bu iki maçı da gol yemeden kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Ozan, Alman ekibi Hoffenheim ile bu sezon ortaya koyduğu iyi performans hakkında ise şöyle konuştu:

"Geçen seneki Ozan’la bu sezonki Ozan arasında çalışma ve düşünce olarak hiçbir fark yok. Tek fark daha düzenli oynadığım, daha tanıdığım bir lige geçtim. Etrafımda bana güvenen insanlar var. Sezona iyi başladık, sonuçlar da gelince kendimi iyi bir ortamda buldum. İyi performans sergilemeye başladım. İnşallah böyle devam eder. İki golle sezona başladım. Sezona galibiyetlerle başladık. Takımla birlikte iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Hoffenheim'da gerçekten bana güvenen, benim iyi futbolcu olduğuma güvenen insanlar var. Almanya Ligi'nin oyun stilime uygun bir lig olduğunu düşünüyorum. Adaptasyon sorunu çekmedim. İyi bir şekilde sezona girdim, inşallah böyle devam eder."

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Dün yapılan antrenmana dizindeki sakatlık nedeniyle katılamayan Merih Demiral da bugün yapılan idmanda takımla çalıştı.

Antrenman öncesinde Stefan Kuntz'un oyuncularıyla bir konuşma yaptı. İdman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lüksemburg maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takım kalecileri idmanın başında özel gözlüklerle çalıştı. Bu çalışmanın kalecilerin, algı ve beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik olduğu kaydedildi.

Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.